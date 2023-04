Spalletti: “Osimhen convocato per Napoli-Verona. Kvara in panca: ecco i cambi” (Di venerdì 14 aprile 2023) Luciano Spalletti dichiara che Victor Osimhen sarà convocato per Napoli-Verona mentre Kvara partirà dalla panchina Conferenza stampa di presentazione di Napoli-Verona per Luciano Spalletti. L’allenatore risponde alle domande dei giornalisti. Osimhen s’è allenato in gruppo, verrà convocato? “Le condizioni sono buone, abbiamo fatto una riunione con i medici questa mattina e la conseguenza naturale di tutto è convocarlo per domani. Farà parte della convocazione, ma poi l’obiettivo è arrivare meglio possibile al Milan, ma sarà in panchina”. Sarà un turn-over ragionato o qualcosa di più? “Chiunque giochi domani lo deve fare sapendo di essere protagonista di una delle partite più importante, poi qualcosa si ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 14 aprile 2023) Lucianodichiara che Victorsaràpermentrepartirà dalla panchina Conferenza stampa di presentazione diper Luciano. L’allenatore risponde alle domande dei giornalisti.s’è allenato in gruppo, verrà? “Le condizioni sono buone, abbiamo fatto una riunione con i medici questa mattina e la conseguenza naturale di tutto è convocarlo per domani. Farà parte della convocazione, ma poi l’obiettivo è arrivare meglio possibile al Milan, ma sarà in panchina”. Sarà un turn-over ragionato o qualcosa di più? “Chiunque giochi domani lo deve fare sapendo di essere protagonista di una delle partite più importante, poi qualcosa si ...

