Spalletti “Osimhen convocato | in Champions tutto è possibile”

(Di venerdì 14 aprile 2023) NAPOLI (ITALPRESS) – E’ un Lucianoinedito quello che si presenta in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Verona e a circa 100 ore dal ritorno diLeague contro il Milan. Il tecnico del team partenopeo ha dato diverse anticipazioni circa la formazione che schiererà contro i veneti, ha parlato del sogno scudetto, si è detto possibilista in merito alla conquista del pass per le semifinali della Coppa Campioni e ha rinnovato l’invito a tutti i tifosi a “restare uniti”. In primis, ovviamente, il ritorno di: “Le sue condizioni fisiche sono buone, per domani è. L’obiettivo è arrivare al meglioper la gara dima domani viene con noi in panchina. Raspadori sarà il centravanti titolare ma, dopo il lungo infortunio subito, non è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RealPiccinini : Complimenti a Pioli e Spalletti, hanno fatto fare bella figura al calcio italiano. Si è sentita l’assenza di Osimhe… - sportface2016 : +++#Napoli, #Spalletti: '#Osimhen regolarmente convocato per il #Verona, è in buone condizioni'+++#SerieA - capuanogio : #Osimhen scalpita e ieri è tornato ad allenarsi quasi a pieno regime. Oggi #Spalletti decide se convocarlo per… - GoldelNapoli : Il tecnico azzurro in conferenza stampa ??? - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: Spalletti, Osimhen sta bene, domani in panchina Obiettivo Milan per nigeriano. Raspadori domani punta -

Juve, Allegri furibondo contro Paredes che non ha la maglia per entrare in campo Napoli,: 'sta bene e l'ho convocato. Sarà al top contro il Milan' Hakimi nullatenente, la ex moglie ...Victore Khvicha Kvaratskhelia LE DICHIARAZIONI Su domanda precisa il tecnico del Bayern ... E il mio collega, in questo caso, dice che devo tenere il becco chiuso. Per questo non ...Kvara può cominciare dalla panchina, così come" Napoli 14/03/2023 - Champions League / conferenza stampa Napoli / foto Image Sport nella foto: LucianoLucianoha parlato ...

Spalletti: 'Osimhen convocato. Il mio messaggio ai tifosi. Farò dei cambi, Kvara in panchina, gioca Raspadori' AreaNapoli.it

Proprio nel corso di questo pomeriggio, nella consueta conferenza stampa di vigilia, mister Spalletti ha presentato la sfida alla squadra di Zaffaroni annunciando alcune novità. Esultanza Napoli ...Per questo in Germania stanno cercando di capire chi sarà il centravanti sul quale il club punterà in estate. I favoriti, al momento, sembrano essere Victor Osimhen del Napoli e Harry Kane del ...