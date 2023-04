Spalletti “Osimhen convocato | in Champions tutto è possibile”

(Di venerdì 14 aprile 2023) NAPOLI (ITALPRESS) – E' un Lucianoinedito quello che si presenta in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Verona e a circa 100 ore dal ritorno diLeague contro il Milan. Il tecnico del team partenopeo ha dato diverse anticipazioni circa la formazione che schiererà contro i veneti, ha parlato del sogno scudetto, si è detto possibilista in merito alla conquista del pass per le semifinali della Coppa Campioni e ha rinnovato l'invito a tutti i tifosi a “restare uniti”. In primis, ovviamente, il ritorno di: “Le sue condizioni fisiche sono buone, per domani è. L'obiettivo è arrivare al meglioper la gara dima domani viene con noi in panchina. Raspadori sarà il centravanti titolare ma, dopo il lungo infortunio subito, non è ancora ...

