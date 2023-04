Spalletti è troppo nervoso, così rischia di portare negatività al Napoli (Libero) (Di venerdì 14 aprile 2023) Spalletti sembra aver perso serenità, scrive Claudio Savelli su Libero. E questo rischia di portare negatività al Napoli che sta per vincere lo scudetto e che martedì si gioca la possibilità del passaggio di turno in Champions League contro il Milan. “Dottor Luciano e mister Spalletti, le due anime di un uomo tutt’altro che solo al comando del Napoli ma che, chissà perché, un po’ pensa di esserlo. Alla prima anima, serena e affabile, è di recente subentrata la seconda, nervosa e scorbutica, senza che ce ne fosse bisogno né motivo”. Spalletti dovrebbe vivere tutto serenamente, e invece nelle ultime settimane è tornato ad essere “il tormentato professionista che non si accontenta e, quindi, non gode”. Savelli punta il dito in particolare ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 14 aprile 2023)sembra aver perso serenità, scrive Claudio Savelli su. E questodialche sta per vincere lo scudetto e che martedì si gioca la possibilità del passaggio di turno in Champions League contro il Milan. “Dottor Luciano e mister, le due anime di un uomo tutt’altro che solo al comando delma che, chissà perché, un po’ pensa di esserlo. Alla prima anima, serena e affabile, è di recente subentrata la seconda, nervosa e scorbutica, senza che ce ne fosse bisogno né motivo”.dovrebbe vivere tutto serenamente, e invece nelle ultime settimane è tornato ad essere “il tormentato professionista che non si accontenta e, quindi, non gode”. Savelli punta il dito in particolare ...

