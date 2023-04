Spalletti | «Domani gioca Raspadori | Lobotka potrebbe riposare»

(Di venerdì 14 aprile 2023) Lucianoha parlato alla vigilia della partita di campionato dialle 18 al “Maradona” contro il Verona. Tanti i passaggi importanti, soprattutto inerenti alla formazione che affronterà gli scaligeri alla ricerca di una vittoria che possa avvicinare ancora di più lo Scudetto. Osimhen torna tra i convocati In prima pagina, ovviamente, le dichiarazioni su Osimhen: «Le condizioni sono buone, abbiamo fatto una riunione con i medici questa mattina e la conseguenza naturale di tutto è convocarlo per. Farà parte della convocazione, ma poi l’obiettivo è arrivare meglio possibile al Milan, ma sarà in panchina». una convocazione che risulta importante, in vista soprattutto del ritorno del quarto di finale di Champions League in programma martedì sera contro il Milan.: «La partita di ...

Leone Cerca di chiudere oggi le cose a cui tieni. In serata sarai più stanco, la ...in conferenza: 'Non ne cambierò 10' Ultime notizie Sport Napoli,in conferenza:..., intanto, la capolista ricorrerà al turn over: 'Non 10 giocatori, peròqualcosa si cambia', dice. 'Kim vogliamo farlo partire titolare perché non gioca martedì. Qualcuno deve ...

