(Di venerdì 14 aprile 2023) Nonostante la fortissima eco mediatica che celebra costantemente le loro battaglie, gli strafalcioni di Bonelli contribuiscono ad affossare sempre di più un partito che, in Italia, non ha mai avuto presa

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... summo_t : @worldernest @AngeloBonelli1 Angelo hai portato i sassi? #Soumahoro? - StePic62 : @AngeloBonelli1 @ermnpnzz Scritto da uno che passa il tempo a raccogliere i sassi nell'Adige e non riesce a selezio… - omalamentsoio : RT @ivocamic: Solidarietà a #LaRussa Sta lì e fatevene una ragione Andate con #Bonelli a raccogliere i sassi Ma state attenti che se con… - roberto961961 : Zecche mandate a casa soumahoro o meglio in carcere. Mettiti in tasca un bel po' di sassi e buttati nel fiume. - Ben_di_ : RT @ivocamic: Solidarietà a #LaRussa Sta lì e fatevene una ragione Andate con #Bonelli a raccogliere i sassi Ma state attenti che se con… -

Negli ultimi mesi sta risultando estremamente divertente assistere alla serie di figuracce che i Verdi italiani , tramite il loro leader Angelo Bonelli , stanno collezionando su vari temi. L'ultima (...Ebbene, idel Ponte sullo Stretto di Messina li lascio in acqua, riaffermando la nostra ... fortunatamente, contiene una specifica per evitare altri casi di truffe alla. Facciano pure ...E poi proseguiamo con Aboubakarche, uscito dall'ombra delle inchieste piovute sulla sua ... Dulcis in fundo il delirio del verde Angelo Bonelli che, impugnando due, incolpa la Meloni ...

Soumahoro, sassi, eco-vandali: tutte le gaffe di Bonelli & co ilGiornale.it

Nonostante la fortissima eco mediatica che celebra costantemente le loro battaglie, gli strafalcioni di Bonelli contribuiscono ad affossare sempre di più un partito che, in Italia, non ha mai avuto pr ...“Matteo Salvini non dice dove prenderà i 10 miliardi per costruire il Ponte sullo Stretto. Questo è un punto importante sul quale ...