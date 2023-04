Soumahoro ora difende i migranti e accusa Meloni: “Violati i diritti dei minori” (Di venerdì 14 aprile 2023) «Nel centro per i rimpatri di Roma sono trattenuti anche dei minori. Questo non è consentito dalla legge. Il governo sta violando il diritto dei minori». Sui migranti va registrato l'intervento del deputato Aboubakar Soumahoro, che stamattina ha fatto una visita ispettiva al centro permanente per il rimpatrio a Roma a Ponte Galeria. «Sono ritornato nel centro per verificare se le segnalazioni presentate in un'interrogazione parlamentare, depositata a seguito della mia visita dello scorso 20 marzo, avessero prodotto qualche effetto. Avevo infatti trovato delle persone con problemi psichici e di autolesionismo, oltre ad alcune donne in evidente stato confusionale. Non ho però constatato la presenza di minori in quella circostanza, pur avendo visitato tutte le strutture» le parole dell'onorevole, ora ... Leggi su iltempo (Di venerdì 14 aprile 2023) «Nel centro per i rimpatri di Roma sono trattenuti anche dei. Questo non è consentito dalla legge. Il governo sta violando il diritto dei». Suiva registrato l'intervento del deputato Aboubakar, che stamattina ha fatto una visita ispettiva al centro permanente per il rimpatrio a Roma a Ponte Galeria. «Sono ritornato nel centro per verificare se le segnalazioni presentate in un'interrogazione parlamentare, depositata a seguito della mia visita dello scorso 20 marzo, avessero prodotto qualche effetto. Avevo infatti trovato delle persone con problemi psichici e di autolesionismo, oltre ad alcune donne in evidente stato confusionale. Non ho però constatato la presenza diin quella circostanza, pur avendo visitato tutte le strutture» le parole dell'onorevole, ora ...

