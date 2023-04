Sospeso Non è l'Arena, Giletti: 'Penso a chi verrà lasciato per strada' (Di venerdì 14 aprile 2023) Tanto tuonò che piovve. Le indiscrezioni che sono circolate su un ritorno in Rai di Massimo Giletti e il mancato rinnovo non ancora firmato dal conduttore, nonostante le proposte dell'azienda di ... Leggi su leggo (Di venerdì 14 aprile 2023) Tanto tuonò che piovve. Le indiscrezioni che sono circolate su un ritorno in Rai di Massimoe il mancato rinnovo non ancora firmato dal conduttore, nonostante le proposte dell'azienda di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Terremoto senza precedenti in casa La7: sospeso Non è L’Arena. In una nota si legge che “Massimo Giletti resta a di… - Loestestest : RT @valy_s: #NonÈlArena improvvisamente sospeso da #La7: il programma di Massimo #Giletti non andrà più in onda già da domenica prossima. L… - TuccioIlaria : RT @beacolombo_bc: Tutto lo stadio col fiato sospeso, i compagni e i rivali tutt'intorno. Il tempo si blocca e la cosa più importante non è… - LaVeritaWeb : L’editore Urbano Cairo ha sospeso la programmazione del talk con una nota stringata: ma il giornalista resta a disp… - Bobbio65M : RT @OrtigiaP: Massimo Giletti, 'Non è l'arena' sospeso da La7: il colpo di scena. Il valore di #Giletti come giornalista è fuori discussion… -