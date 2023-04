SoS dei medici ‘gettonisti’: “Stop al numero chiuso a Medicina” (Di venerdì 14 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – SoS dai medici ‘gettonisti’ italiani: basta con il numero chiuso per accedere alle Facoltà di medicina, servono energie nuove per coprire gli organici negli ospedali e nelle Asl, occorre agire subito. E’ l’appello alle istituzioni lanciato a Sorrento (Napoli), a margine di una serie di corsi di aggiornamento in pediatria, da un paio di centinaia di medici che svolgono la loro professione anche supportando le Asl per le loro carenze di personale nei reparti ospedalieri. La concomitanza con le prove di accesso alla Facoltà mediche rende particolarmente d’attualità la situazione dei circa mille medici consulenti esterni – appellati “gettonisti”, molti alle soglie della pensione – chiamati dai direttori generali delle Asl di tutt’Italia, ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 14 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – SoS daiitaliani: basta con ilper accedere alle Facoltà dina, servono energie nuove per coprire gli organici negli ospedali e nelle Asl, occorre agire subito. E’ l’appello alle istituzioni lanciato a Sorrento (Napoli), a margine di una serie di corsi di aggiornamento in pediatria, da un paio di centinaia diche svolgono la loro professione anche supportando le Asl per le loro carenze di personale nei reparti ospedalieri. La concomitanza con le prove di accesso alla Facoltà mediche rende particolarmente d’attualità la situazione dei circa milleconsulenti esterni – appellati “gettonisti”, molti alle soglie della pensione – chiamati dai direttori generali delle Asl di tutt’Italia, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AcquarioGenova : L'attività di sos tartarughe in collaborazione con la @guardiacostiera è uno dei progetti di salvaguardia e conserv… - DoinoFiorella : in Toscana, non ci deve essere nessun branco di scrofetta CAPO-MANDRIOLO che all'imbrunire 'pretende di FARE l'am… - A_MusicaInsieme : La Commissione Cultura del Rotary Distretto 2031 in sinergia con il Distretto Rotaract organizza il primo Concorso… - SardiniaPost : #Sardegna ? Sono riprese all'alba le ricerche dei due #pescatori sassaresi che ieri alle 18.30 hanno lanciato l'sos… - sos_loyalty : comunque il karma gira sempre, a volte può sembrare che non sia così ma poi succede e le ballate sulle pizze da par… -