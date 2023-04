Sono sempre di più gli interventi di chirurgia plastica ed estetica richiesti da giovanissimi. Cosa porta i ragazzi a questo tipo di richiesta? E quali sono gli aspetti che i genitori dovrebbero realmente considerare? Ne abbiamo parlato con il Professor Pietro Lorenzetti (Di venerdì 14 aprile 2023) Giovani e chirurgia estetica, un tema che negli ultimi anni sta facendo molto discutere. Sembrano essere infatti sempre di più gli interventi di chirurgia e medicina estetica richiesti dai ragazzi anche nel nostro Paese. Stando ai dati diffusi lo scorso anno in occasione del Convengo Hair&Nail and Anti-Aging, il 73% degli adolescenti italiani ha ammesso di aver subito qualche forma di intervento estetico. Trattamenti anti-cellulite o per rimpolpare le labbra, rinoplastica, correzione estetica delle orecchie, sembrerebbero essere quelli più richiesti. Ma Cosa porta i i giovani a volersi sottoporre a un intervento estetico? E qual è il confine ... Leggi su iodonna (Di venerdì 14 aprile 2023) Giovani e, un tema che negli ultimi anni sta facendo molto discutere. Sembrano essere infattidi più glidie medicinadaianche nel nostro Paese. Stando ai dati diffusi lo scorso anno in occasione del Convengo Hair&Nail and Anti-Aging, il 73% degli adolescenti italiani ha ammesso di aver subito qualche forma di intervento estetico. Trattamenti anti-cellulite o per rimpolpare le labbra, rino, correzionedelle orecchie, sembrerebbero essere quelli più. Mai i giovani a volersi sottoporre a un intervento estetico? E qual è il confine ...

