“Sono nati anche mamma e papà”: Aurora Ramazzotti e le foto delle prime settimane di Cesare (Di venerdì 14 aprile 2023) Dopo l’arrivo del piccolo Cesare e la breve pausa dai social, Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, condividono con i follower alcune immagini che riprendono la coppia durante la prima esperienza da genitori. Sempre sorridente e con il nuovo arrivato avvolto tra le braccia della neomamma, Aurora Ramazzotti commenta la serie di scatti che pubblica su Instagram: “Due settimane fa Sono nati anche mamma e papà”. Tra le fotografie compare anche Goffredo Cerza che, teneramente, viene ripreso mentre schiaccia un pisolino in compagnia del piccolo Cesare. anche il neopapà pubblica sul proprio profilo alcune ... Leggi su gravidanzaonline (Di venerdì 14 aprile 2023) Dopo l’arrivo del piccoloe la breve pausa dai social,e Goffredo Cerza, condividono con i follower alcune immagini che riprendono la coppia durante la prima esperienza da genitori. Sempre sorridente e con il nuovo arrivato avvolto tra le braccia della neocommenta la serie di scatti che pubblica su Instagram: “Duefa”. Tra legrafie compareGoffredo Cerza che, teneramente, viene ripreso mentre schiaccia un pisolino in compagnia del piccoloil neopubblica sul proprio profilo alcune ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZanAlessandro : La Presidente della @CorteCost Sciarra oggi ha ribadito la centralità di tutelare i diritti dei nati, “punti fermi… - SimoneAlliva : #famigliearcobaleno in sintesi: il Governo #Meloni fa pressione politica su una Procura (Padova) per togliere le m… - SimoneAlliva : Mi domando se qualcuno nel Governo #Meloni vorrà prendere atto che 33 bambini nati e cresciuti con due madri, ormai… - MauroPiasso : @gas_lerner @FedericoInti I boomers, visto che è chiaro che non lo sai, sono nati tra il 1945 e il 1965. Non è che… - saltnbvrn : RT @ValeDomenici: Vicino casa passa l'autobus della scuola, oggi ho sentito il conducente parlare con un bimbo minuscolo: - Senti Diego, ca… -