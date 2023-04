Sonia Bruganelli vuole Antonella Fiordelisi come nuova Bonas di Avanti Un Altro? (Di venerdì 14 aprile 2023) Sonia Bruganelli ha sviluppato una certa simpatia per Antonella Fiordelisi durante l’esperienza da opinionista nella settima edizione del Grande Fratello Vip e questo non è passato inosservato agli occhi del pubblico, sembrerebbe però che la moglie di Paolo Bonolis sia propensa a farle la proposta di diventare la nuova Bonas di Avanti Un Altro, specie ora che Sophie Codegoni sta per dare alla luce la piccola Céline. Antonella Fiordelisi nuova Bonas di Avanti Un Altro: la risposta di Sonia Bruganelli Sonia Bruganelli ha un certo occhio per i talenti e i reality show sembrano avere un ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 14 aprile 2023)ha sviluppato una certa simpatia perdurante l’esperienza da opinionista nella settima edizione del Grande Fratello Vip e questo non è passato inosservato agli occhi del pubblico, sembrerebbe però che la moglie di Paolo Bonolis sia propensa a farle la proposta di diventare ladiUn, specie ora che Sophie Codegoni sta per dare alla luce la piccola Céline.diUn: la risposta diha un certo occhio per i talenti e i reality show sembrano avere un ...

