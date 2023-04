Sondaggi Tp | Ue indipendente da Usa | il 71 | 6% degli italiani d’accordo con Macron

Leggi su termometropolitico

(Di venerdì 14 aprile 2023) Per oltre seisu dieci dietro al calo della natalità in Italia ci sono soprattutto motivi economici. Per il 24,4% invece le cause sono culturali con i giovani che prediligono altri progetti al fare una famiglia. È quanto emerge dalo settimanale realizzato da Termometro Politico tra l’11 e il 13 aprile. Fonte: Termometro PoliticoIl 45,6%intervistati definisce un’emergenza “ignorata o quasi per troppo tempo” la situazione attualesbarchi di migranti in Italia. Un ulteriore 10,2% non la considerava prima una grave emergenza “ma ora la sta diventando per l’aumento dell’immigrazione di clandestini che necessita di provvedimenti rapidi”. C’è comunque una buona percentuale che non accoglie la tesi dell’emergenza quando si parla di immigrazione: il 33,5% la definisce piuttosto un ...