Sondaggi Quorum | Pd | superata quota 20% | bene anche il M5S AGGIORNAMENTO 14 APRILE

(Di venerdì 14 aprile 2023) Ultime notizie Oggi vediamo l’ultimoo targato. Sorride il fronte progressista nelle intenzioni di voto registrate dai/YouTrend per SkyTg24. Il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle sono dati in crescita rispettivamente al 20,6% (+0,5%) e al 16,4% (+0,6%). In flessione Fratelli d’Italia che scende al 28,8%. Si riduce a poco più di otto punti la distanza tra il partito della premier Meloni e la principale forza di opposizione guidata da Schlein. Nel centrodestra si segnala la crescita sia della Lega che stampa un netto 9% che di Forza Italia (6,2%). Nel mezzo il Terzo Polo di Azione e Italia Viva è in sofferenza (-0,3%) al 7,3%. L’alleanza Verdi e Sinistra Italiana fatica a tornare sopra la soglia di sbarramento del 3%: ora si trova al 2,7%, in leggero calo rispetto alla ...