Sondaggi, la fiducia in Giorgia Meloni scende sotto il 40%. Crosetto il ministro più apprezzato (Di venerdì 14 aprile 2023) I Sondaggi di Euromedia Research illustrati oggi su La Stampa da Alessandra Ghisleri dicono che la fiducia in Giorgia Meloni è in calo. La premier scende sotto la soglia "psicologica" del 40% al 39,7%. Ma il suo partito Fratelli d'Italia in compenso guadagna lo 0,9% ed è al 29,6%. Mentre il Partito Democratico perde lo 0,4% e si assesta al 20,1%. Dietro Schlein c'è il Movimento 5 Stelle al 15,2% (+0,2%). La Lega insegue con il 9,3% e un incremento dello 0,3%. In calo il Terzo Polo, che perde quasi un punto percentuale dopo le liti tra Calenda e Renzi e si assesta al 7,7%. Forza Italia è stabile al 7%. Riguardo la politica estera, il campione di Ghisleri è d'accordo con Emmanuel Macron sull'Europa "vassalla" degli Stati Uniti. Mentre per quanto riguarda i ministri più apprezzati del

