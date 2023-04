Solofra | 30enne denunciato per “tentata truffa”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 14 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiI Carabinieri della Stazione dihannoundi Napoli per “”. Nella città conciaria l’uomo, alla guida di un’auto presa a noleggio, avrebbe simulato un incidente con un’autovettura condotta da una ragazza, pretendendo del denaro quale risarcimento per l’asserito danno. Ma la giovane automobilista, subodorando l’inganno, non ha “abboccato”: ricordando i consigli dell’Arma in merito a tale tipologia di reato divulgati sia grazie agli organi d’informazione, non ha esitato a segnalare l’accaduto al “112”. A questo punto l’uomo è subito risalito in auto e si è dato alla fuga. L’immediata attività d’indagine sviluppata dai Carabinieri ha permesso di individuare il presunto responsabile (già gravato da specifici precedenti di polizia), deferito ...