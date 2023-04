Sollevamento pesi, Europei 2023: le speranze di medaglia dell’Italia. Imperio, Miserendino, Massidda e Pizzolato le punte (Di venerdì 14 aprile 2023) I Campionati Europei Senior di Sollevamento pesi 2023 sono ormai alle porte, con le prime gare in programma già nella giornata di domani a Yerevan ed un programma che si chiuderà domenica 23 aprile con l’assegnazione degli ultimi titoli. Dopo la crescita costante degli ultimi anni, l’Italia si presenta nella capitale armena con una delle squadre più forti e complete della sua storia almeno in campo continentale, mettendo inevitabilmente nel mirino risultati prestigiosi e forse anche dei record nazionali. La spedizione tricolore è composta da otto atleti e tutti, chi più chi meno, hanno il livello necessario per poter provare a salire sul podio di totale nelle rispettive categorie di peso. Antonino Pizzolato è sempre il faro del movimento azzurro e andrà a caccia del poker europeo (sarebbe il quarto ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 aprile 2023) I CampionatiSenior disono ormai alle porte, con le prime gare in programma già nella giornata di domani a Yerevan ed un programma che si chiuderà domenica 23 aprile con l’assegnazione degli ultimi titoli. Dopo la crescita costante degli ultimi anni, l’Italia si presenta nella capitale armena con una delle squadre più forti e complete della sua storia almeno in campo continentale, mettendo inevitabilmente nel mirino risultati prestigiosi e forse anche dei record nazionali. La spedizione tricolore è composta da otto atleti e tutti, chi più chi meno, hanno il livello necessario per poter provare a salire sul podio di totale nelle rispettive categorie di peso. Antoninoè sempre il faro del movimento azzurro e andrà a caccia del poker europeo (sarebbe il quarto ...

