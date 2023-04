Sogni spesso il tuo ex? Ecco cosa può significare | il motivo che non ti aspetti

Leggi su grantennistoscana

(Di venerdì 14 aprile 2023) Idel/la proprio/a ex sono ricorrenti. E ci sono 7 motivi davvero sorprendenti per cui li facciamo. Scopriamoli insieme. Superare una rottura richiede tempo ed energia, ma una volta che ci siamo riusciti, l’ultimache vorremmo è ritrovare il/la nostro/a ex in un sogno. E inveceli lì. Mentre dormiamo, rimbalzano tra i nostri pensieri come se ci appartenessero ancora. Perché succede? Idi questo tipo possono darci informazioni molto utili sulla nostra vita reale. (Pixabay – Grantennistoscana.it)Partiamo dalla buona notizia: per quanto fastidioso e snervante possa essere, sognare un ex amante non è poi così male. Come quel sogno bizzarro in cui perdiamo i denti, è un segno che siamo più stressati per un importante cambiamento di vita di quanto vorremmo ammettere, o che la nostra nuova relazione ha ...