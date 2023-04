«So Long | Marianne» | gli anni 60 di Leonard Cohen e la sua musa

La nuova serie sul leggendario cantautore Leonard Cohen, So/b>, prodotta in collaborazione da NRK e Crave ha finalmente trovato il suo protagonista dopo l'annuncio della presenza di Thea Sofie Loch N ss nei panni della musa dell'artista,...A., Windopen) diventata lo Slego (Fleshtones,Ryders, Cult e un'infinità di altre band) e come ... In più i grandi eventi al Palasport (Ultravox), alla Corte degli Agostiniani (Faithfull) ...SOMusica e parole di Leonard Cohen Lei èIhlen, bellissima modella di Oslo. Leonard la conosce a Idra, isola bellissima e selvaggia nel golfo di Saronico, sul mar Egeo, ...

Crave and NRK announced today the primary cast of their hotly-anticipated, Original series SO LONG, MARIANNE, which tells the legendary love story of Canadian singer and poet Leonard Cohen, and his mu ...Last year, it was revealed that Leonard Cohen's tour in the October War would be dramatized for a new limited series set to start filming ...