Smartphone: dove lo usiamo di più ? Ecco la statistica (Di venerdì 14 aprile 2023) TecnoAndroid Il principale compagno di avventure di ognuno di noi al giorno d’oggi è diventato senza alcun dubbio il nostro Smartphone, il piccolo device tascabile infatti è diventato in poco tempo uno strumento che ci permette di svolgere tutte le attività digitali di cui abbiamo bisogno, da quelle lavorative al mero intrattenimento, fattore che dunque lo ha reso una presenza super costante nella giornata di ognuno di noi. Ovviamente questo contesto ha reso gli Smartphone presenti in ogni momento della nostra vita e routine, ma vi siete mai chiesti in che percentuale ? Ebbene NordVPN lo ha fatto e i dati inerenti gli italiani sorprendono, scopriamo dove usiamo maggiormente lo Smartphone. Il bagno è il posto prediletto Ebbene si, il bagno è il posto dove l’80% degli italiani usa ... Leggi su tecnoandroid (Di venerdì 14 aprile 2023) TecnoAndroid Il principale compagno di avventure di ognuno di noi al giorno d’oggi è diventato senza alcun dubbio il nostro, il piccolo device tascabile infatti è diventato in poco tempo uno strumento che ci permette di svolgere tutte le attività digitali di cui abbiamo bisogno, da quelle lavorative al mero intrattenimento, fattore che dunque lo ha reso una presenza super costante nella giornata di ognuno di noi. Ovviamente questo contesto ha reso glipresenti in ogni momento della nostra vita e routine, ma vi siete mai chiesti in che percentuale ? Ebbene NordVPN lo ha fatto e i dati inerenti gli italiani sorprendono, scopriamomaggiormente lo. Il bagno è il posto prediletto Ebbene si, il bagno è il postol’80% degli italiani usa ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tecnoandroidit : Smartphone: dove lo usiamo di più ? Ecco la statistica - - luigifoschini : @runsail @il_Leo13 Suunto usa il cavetto e l'app sul computer solo per ricaricare la batteria e sincronizzare il GP… - BScalogno : #esperimento : voglio provare chiedere a @Fairphone dove posso trovare ???? il #Fairphone4 perché voglio… - arual812 : @giramax74 @OfficialTozzi Se il radiocollare è come un GPS che segnala esattamente la posizione di un orso la tecno… - CyberSecHub0 : RT @pcexpander: Attenti a dove ricaricate il vostro smartphone! Il malware passa per le stazioni pubbliche -