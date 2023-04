Slovacchia-Italia in tv oggi, Billie Jean King Cup 2023: orari, programma, streaming, ordine di gioco (Di venerdì 14 aprile 2023) Sono 9 le sfide che oggi e domani caratterizzeranno le Billie Jean King Cup Qualifiers 2023 di tennis, che metteranno in palio un posto alle Finals: sarà la Slovacchia ad ospitare l’Italia alla NTC Arena di Bratislava, sul duro indoor. LA DIRETTA LIVE DI CAMILA GIORGI-SCHMIEDLOVA DALLE 15.00 LA DIRETTA LIVE DI TREVISAN-HRUNCAKOVA (2° MATCH DALLE 15.00) oggi, venerdì 14 aprile, in casa della Nazionale testa di serie numero 6 in sede di sorteggio, si giocheranno due singolari: si affronteranno la numero 1 slovacca e la numero 2 Italiana, Anna Karolina Schmiedlova e Camila Giorgi, mentre a seguire si disputerà il match tra Viktoria Hruncakova e Martina Trevisan. Per questi due giorni (sono possibili cambi last minute) queste le altre ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 aprile 2023) Sono 9 le sfide chee domani caratterizzeranno leCup Qualifiersdi tennis, che metteranno in palio un posto alle Finals: sarà laad ospitare l’alla NTC Arena di Bratislava, sul duro indoor. LA DIRETTA LIVE DI CAMILA GIORGI-SCHMIEDLOVA DALLE 15.00 LA DIRETTA LIVE DI TREVISAN-HRUNCAKOVA (2° MATCH DALLE 15.00), venerdì 14 aprile, in casa della Nazionale testa di serie numero 6 in sede di sorteggio, si giocheranno due singolari: si affronteranno la numero 1 slovacca e la numero 2na, Anna Karolina Schmiedlova e Camila Giorgi, mentre a seguire si disputerà il match tra Viktoria Hruncakova e Martina Trevisan. Per questi due giorni (sono possibili cambi last minute) queste le altre ...

