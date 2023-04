Sky Sport Motori Weekend | MotoGP Austin | WEC Portimao | Indycar Long Beach

(Di venerdì 14 aprile 2023) In arrivo su Sky e in streaming su NOW un altroda non perdere, con, FIA WEC e NTTSeries in diretta da giovedì 13 a domenica 16 aprile.Latorna in pista neladper il terzo Gran Premio della stagione. Rispetto all'Argentina tornano Miguel Oliveira (Aprilia RNF) e Joan Mir (Honda), mentre non recuperano Enea Bastianini (Ducati), Marc Marquez (Honda) e Pol Espargaró (Gas Gas), sostituiti...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySportF1 : Dramma nel WRC: è morto Craig Breen Il pilota della Hyundai è stato vittima di un incidente nei test che anticipano… - SkyTG24 : Tennis, Musetti batte Djokovic e va ai quarti a Montecarlo - SkyTG24 : Europa League, il portiere della Juventus Szczesny si tocca il petto e chiede cambio - Nicola89144151 : La Serie A su Sky: 14/04 20:45 Spezia - Lazio (Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e 4K; Polizzi e Orsi) 15/04 20:45 I… - Antonio1457 : RT @glmdj: il 29 marzo del 2020, #Gravina non aveva idea di cosa diceva, o ha cambiato idea... fonte: -

Mané riceverà anche una multa." vedi anche Il Bayern Monaco vince la Bundesliga per la decima volta consecutiva FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanentiNapoli, è virale la torta ...... della Bundesliga tedesca e della Ligue 1 francese in esclusiva dagli stadi più belli d'Europa, raccontate con passione e competenza dalla squadra di. Nel weekend, in Inghilterra e in ...VEDI ANCHE Come frena una MotoGP a Termas I segreti del GP Argentina 2023 con Brembo MotoGP Americhe 2023, gli Orari TV su, Tv8 e NOW MotoGP Americhe 2023: le classifiche e i risultati del ...

Juve-Sporting Lisbona: Dazn o Sky Sport Dove vederla in tv e in streaming La Gazzetta dello Sport

Fastidio all’adduttore destro per Dybala in Europa League contro il Feyenoord, ma nella Roma ...L'annuncio dello spagnolo su Instagram: "Barcellona è un torneo speciale per me, perché è il mio club di adozione e giocare in casa è una sensazione unica. Però non mi sento pronto" ...