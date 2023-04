Sinner-Rune, semifinale ATP Montecarlo: le quote per le scommesse. Italiano super favorito per i bookmakers (Di venerdì 14 aprile 2023) Jannik Sinner e Holger Rune si affronteranno nella semifinale del Masters 100 di Montecarlo. L’appuntamento è per sabato 15 aprile (non prima delle ore 15.30) sulla terra rossa del Principato: il tennista Italiano ha surclassato Lorenzo Musetti (capace nel turno precedente di eliminare Novak Djokovic), mentre il danese ha saputo avere la meglio sul russo Daniil Medvedev. Si affronteranno l’attuale numero 8 e il numero 9 del ranking ATP, ma la situazione di classifica è in continua evoluzione e molto dipenderà proprio dall’esito di questo incontro. Il 21enne partirà favorito nei pronostici della vigilia e punta a battere il 19enne, in modo da regalarsi l’atto conclusivo contro il vincente dell’altra semifinale tra il russo Andrey Rublev e lo statunitense Taylor Fritz. ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 aprile 2023) Jannike Holgersi affronteranno nelladel Masters 100 di. L’appuntamento è per sabato 15 aprile (non prima delle ore 15.30) sulla terra rossa del Principato: il tennistaha surclassato Lorenzo Musetti (capace nel turno precedente di eliminare Novak Djokovic), mentre il danese ha saputo avere la meglio sul russo Daniil Medvedev. Si affronteranno l’attuale numero 8 e il numero 9 del ranking ATP, ma la situazione di classifica è in continua evoluzione e molto dipenderà proprio dall’esito di questo incontro. Il 21enne partirànei pronostici della vigilia e punta a battere il 19enne, in modo da regalarsi l’atto conclusivo contro il vincente dell’altratra il russo Andrey Rublev e lo statunitense Taylor Fritz. ...

