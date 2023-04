Sinner-Rune, Semifinale ATP Montecarlo 2023: orario, programma, tv, streaming (Di venerdì 14 aprile 2023) Domani, non prima delle 15.30, Jannik Sinner affronterà il danese Holger Rune nelle semifinali del Masters1000 di Montecarlo. L’altoatesino ha avuto la meglio, sullo score di 6-2 6-2 dell’altro azzurro Lorenzo Musetti, in un derby nel quale Jannik ha saputo sfruttare una miglior condizione fisica, al cospetto di un Musetti fiaccato dall’impresa di ieri contro il n.1 del mondo, Novak Djokovic. Sul rosso del Principato, quindi, si è assistito a una sfida nella quale Sinner ha avuto quasi sempre il controllo della situazione, pur essendo obbligato a salvare alcune palle break, ma la sensazione è sempre stata quella di una partita nel pieno contro dell’attuale n.8 del mondo. Il nostro portacolori, quindi, dovrà affrontare Rune, uscito vittorioso dalla sfida contro il russo Daniil Medvedev (testa di serie ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 aprile 2023) Domani, non prima delle 15.30, Jannikaffronterà il danese Holgernelle semifinali del Masters1000 di. L’altoatesino ha avuto la meglio, sullo score di 6-2 6-2 dell’altro azzurro Lorenzo Musetti, in un derby nel quale Jannik ha saputo sfruttare una miglior condizione fisica, al cospetto di un Musetti fiaccato dall’impresa di ieri contro il n.1 del mondo, Novak Djokovic. Sul rosso del Principato, quindi, si è assistito a una sfida nella qualeha avuto quasi sempre il controllo della situazione, pur essendo obbligato a salvare alcune palle break, ma la sensazione è sempre stata quella di una partita nel pieno contro dell’attuale n.8 del mondo. Il nostro portacolori, quindi, dovrà affrontare, uscito vittorioso dalla sfida contro il russo Daniil Medvedev (testa di serie ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SuperTennisTv : Il match azzurro ???? di Monte-Carlo se lo aggiudica Jannik! ?? Quarta SF in un Masters 1000 per #Sinner, che doma… - WeAreTennisITA : VINCE SINNER ???? Troppa differenza in campo fra Sinner e Musetti, che non è riuscito a replicare il livello di gioco… - WeAreTennisITA : Con la vittoria di Medvedev, che ha salvato 2 matchpoint a Zverev vincendo per 3-6 7-5 7-6 in tre ore, questi i qua… - Deiana_Luca9 : RT @TuttocalcioS: @Friedkinismo11 Si...rublev fritz alle 13:30, sinner-rune non prima delle 15;30 - bellaotero82 : RT @FiorinoLuca: Jannik #Sinner supera Lorenzo #Musetti e raggiunge Holger #Rune al penultimo atto di Montecarlo. L’altoatesino approda p… -