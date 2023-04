Sinner-Musetti, Master 1000 Monte-Carlo: in semifinale l’altoatesino (Di venerdì 14 aprile 2023) Basta poco a Jannik Sinner per avere ragione del connazionale Lorenzo Musetti nei quarti di finale dei Masters 1000 Monte-Carlo. l’altoatesino conferma il suo grande momento di forma battendo agevolmente il carrarese sulla terra rossa del Principato di Monaco: poca, in effetti, la resistenza mostrata dal toscano che non è riuscito a sottrarsi ai colpi dell’altro azzurro capace di emergere vincente in soli due set. Ecco cosa è successo nella sfida Sinner-Musetti che ha spalancato le porte delle semifinali al primo dei due tennisti nostrani. Sinner-Musetti, Masters 1000 Monte-Carlo: l’altoatesino regola il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 14 aprile 2023) Basta poco a Jannikper avere ragione del connazionale Lorenzonei quarti di finale deiconferma il suo grande momento di forma battendo agevolmente il carrarese sulla terra rossa del Principato di Monaco: poca, in effetti, la resistenza mostrata dal toscano che non è riuscito a sottrarsi ai colpi dell’altro azzurro capace di emergere vincente in soli due set. Ecco cosa è successo nella sfidache ha spalancato le porte delle semifinali al primo dei due tennisti nostrani.regola il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... angelomangiante : +++Splendida impresa!!!! #Musetti batte 7-5 al terzo set il n.1 al mondo #Djokovic ???????? Il diamante torna a brillar… - WeAreTennisITA : COME UN PRINCIPE ???? Lorenzo Musetti compie l'impresa a Monte Carlo, batte il n.1 del mondo Djokovic rimontando un b… - Eurosport_IT : JANNIK SINNER IN SEMIFINALEEEEEEE! ???? Non c'è storia nel derby italiano a Monte-Carlo: Lorenzo Musetti si arrende… - bellaotero82 : RT @FiorinoLuca: Jannik #Sinner supera Lorenzo #Musetti e raggiunge Holger #Rune al penultimo atto di Montecarlo. L’altoatesino approda p… - Agenzia_Ansa : Tennis: A Montecarlo Musetti battuto, Sinner in semifinale #ANSA -