Sinner-Musetti | la diretta della sfida tutta italiana nei quarti del Master 1000 di Montecarlo

(Di venerdì 14 aprile 2023) L’altoatesino, numero 7 del torneo sulla terra battuta, contro il carrarino che si è qualificato battendo in tre set Novak Djokovic, numero uno al mondo. Chi vincerà dovrà affrontare Holger Rune in semifinale: il danese ha sconfitto Daniil Medvedev per 6-3, 6-4 L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Per la prima volta nella storia si gioca un derby italiano nei quarti di finale di un Masters 1000. Al termine del match tra Medvedev e Rune, Jannike Lorenzosi sfidano sul campo Ranieri III per un posto in semifinale. L'incontro sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Eccezionalmente visibile in ...... ex campione di tennis azzurro e oggi commentatore televisivo, parlando a RaiNews24 dei quarti di finale del torneo Atp 1000 di Montecarlo tra Jannike Lorenzoin programma per venerdì ...Non prima delle ore 15 tocca a Rune vs Medvedev e in chiusura di programma l'atteso derby italiano tra Jannike LorenzoIl tabellone maschile US Open 2022 Il tabellone femminile US ...

Super Musetti a Montecarlo! Batte Djokovic, ora i quarti con Sinner. E scrive: "Supercoach" La Gazzetta dello Sport

MASTERS MONTE CARLO - Lorenzo Musetti vs Jannik Sinner in diretta live streaming gratis, quarti di finale Monte Carlo Masters 2023: in palio la semifinale.Lorenzo Musetti compie una vera e propria impresa a Montecarlo battendo, in rimonta, il numero 1 al mondo Novak Djokovic (4-6, 7-5, 6-4) e conquistando i quarti di finale dove, oggi, affronta Jannik ...