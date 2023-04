Sinner - Musetti | i numeri del derby storico a Monte - Carlo | la sfida in chiaro alle 21 15

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... angelomangiante : +++Splendida impresa!!!! #Musetti batte 7-5 al terzo set il n.1 al mondo #Djokovic ???????? Il diamante torna a brillar… - WeAreTennisITA : COME UN PRINCIPE ???? Lorenzo Musetti compie l'impresa a Monte Carlo, batte il n.1 del mondo Djokovic rimontando un b… - fanpage : Un monumentale Lorenzo #Musetti batte Novak #Djokovic e vola ai quarti del #MontecarloMasters!… - MancusoPaolo : Per chi tifo?boh!! carotino Sinner o smoking bianco Musetti? ?? vs ?? #MusettiSinner #MonteCarloMasters - PapperPapp : Arbitro di San Marino ed è subito tigna da Eurofestival ?? #Musetti #RolexMonteCarlosMasters #sinner -

I due azzurri si sfidano per un posto in semifinale Jannikcontro Lorenzonei quarti di finale dell'Atp Masters 1000 di Montecarlo 2023. Il derby italiano tra la testa di serie numero 7 e il numero 16 del tabellone vale un posto in semifinale. ...Per questoè una prima volta storica. Una partita da non perdere, che potrete seguire in chiaro alle 21.15 su SuperTennis. Di fronte ci sono i primi due italiani nei Pepperstone ATP ...Sarà lo scandinavo a giocare contro il vincente di16.23 - Break di Rune. Il danese serve per il match sul 6 - 3 5 - 4 16.20 - Giorgi ha sempre un break di vantaggio nel secondo set: ...

Super Musetti a Montecarlo! Batte Djokovic, ora i quarti con Sinner. E scrive: "Supercoach" La Gazzetta dello Sport

Di fronte Lorenzo Musetti, che negli ottavi ha battuto il numero uno del mondo Novak Djokovic, e Jannik Sinner, che ha superato Hubert Hurkacz. Il match chiuderà la giornata visto che gli ...(ANSA) - ROMA, 14 APR - Sarà il ventenne norvegese Holger Rune ad affrontare Jannik Sinner oppure Lorenzo Musetti, in campo tra poco nella semifinale del torneo Masters 1000 di Montecarlo. Rune si è ...