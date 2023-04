Sinner contro Musetti a Montecarlo: comunque andrà sarà un successo (Di venerdì 14 aprile 2023) Jannik Sinner affronterà Lorenzo Musetti nei quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo. Il numero uno italiano si è imposto nel proprio ottavo di finale contro Hubert Hurkacz, mentre il carrarese ha sconfitto Novak Djokovic dopo una prestazione incredibile. Si tratta della seconda sfida in carriera tra i due nel circuito: nel 2021 si incontrarono agli ottavi ad Anversa e vinse l’altoatesino in due set. È passato tanto tempo da quella sfida: Sinner è saldamente in top 10 e ha iniziato il suo 2023 in modo strepitoso, mentre non si può dire lo stesso di un Musetti che si trova nei primi 20 al mondo, ma all’epoca era fuori dai primi 50. Il cammino dei due azzurri Sinner ha iniziato il proprio 2023 in modo vulcanico. L’Australian Open e la sconfitta al quarto turno ... Leggi su sportface (Di venerdì 14 aprile 2023) Jannikaffronterà Lorenzonei quarti di finale del Masters 1000 di. Il numero uno italiano si è imposto nel proprio ottavo di finaleHubert Hurkacz, mentre il carrarese ha sconfitto Novak Djokovic dopo una prestazione incredibile. Si tratta della seconda sfida in carriera tra i due nel circuito: nel 2021 si incontrarono agli ottavi ad Anversa e vinse l’altoatesino in due set. È passato tanto tempo da quella sfida:è saldamente in top 10 e ha iniziato il suo 2023 in modo strepitoso, mentre non si può dire lo stesso di unche si trova nei primi 20 al mondo, ma all’epoca era fuori dai primi 50. Il cammino dei due azzurriha iniziato il proprio 2023 in modo vulcanico. L’Australian Open e la sconfitta al quarto turno ...

