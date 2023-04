Sinner batte Musetti e vola in semifinale a Montecarlo

Leggi su agi

(Di venerdì 14 aprile 2023) AGI - Derby italiano senza storia sul campo Court Rainier III del Principato di Monaco nei quarti di finale del torneo Atp 1000 di: Jannikcon un duplice 6-2 in un'ora e un quarto di gioco Lorenzoe accede alladove incontrerà il danese Holger Rune che ha superato per 6-3 6-4 il russo Daniil Medvedev. Una partita che vale anche per la classifica Atp (l'italiano è a pochi punti dall'avversario, n.7 del mondo, e lo supererebbe se vincesse). Jannik, non ha lasciato scampo a Lorenzo, chiaramente in debito d'ossigeno dopo il faticosissimo match vinto ieri contro il primo tennista del mondo, Novak Djokovic. L'atleta azzurro conferma il momento magico e si presenta in dirittura d'arrivo di questo torneo caro ...