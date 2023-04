Sindacati Sanità – Giuliano (UGL): “E’ una battaglia di civiltà riconoscere tutte le professioni sanitarie come usuranti” (Di venerdì 14 aprile 2023) “La nostra battaglia perché le professioni sanitarie vengano riconosciute come lavoro usurante è iniziata tempo fa e non si ferma. Riteniamo quindi giusto l’inserimento nel recente decreto bollette di una norma che riconosce benefici previdenziali, seppur ad una limitata platea di operatori. Ma è chiaro che questo non può che essere un punto di partenza per sviluppare una riforma più ampia, che non lasci nessuno indietro” dichiara Gianluca Giuliano, Segretario nazionale della UGL Salute. Giuliano (UGL): “Da ora si inizi a lavorare perché a tutti i professionisti della Sanità sia riconosciuto il medesimo trattamento” “Il Governo – prosegue il sindacalista – ha emesso un provvedimento che si occupa esclusivamente degli operatori che prestano servizio ... Leggi su italiasera (Di venerdì 14 aprile 2023) “La nostraperché levengano riconosciutelavoro usurante è iniziata tempo fa e non si ferma. Riteniamo quindi giusto l’inserimento nel recente decreto bollette di una norma che riconosce benefici previdenziali, seppur ad una limitata platea di operatori. Ma è chiaro che questo non può che essere un punto di partenza per sviluppare una riforma più ampia, che non lasci nessuno indietro” dichiara Gianluca, Segretario nazionale della UGL Salute.(UGL): “Da ora si inizi a lavorare perché a tutti isti dellasia riconosciuto il medesimo trattamento” “Il Governo – prosegue il sindacalista – ha emesso un provvedimento che si occupa esclusivamente degli operatori che prestano servizio ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... umbriaOn : «La sanità umbra va curata»: sindacati in piazza a Terni - Foto e video - Umbria24 : Terni, sindacati in piazza a difesa della sanità: le foto della manifestazione - Ansa_Piemonte : Nasce a Torino un Comitato per difendere la sanità pubblica. Si mobilitano insieme sindacati, associazioni, medici,… - lavocediasti : Sanità: i sindacati lanciano l'allarme e si apprestano a scendere in piazza [DOCUMENTO] - telecitynews24 : ??SABATO I SINDACATI ALESSANDRINI IN PIAZZA PER LA SANITÀ?? Il nostro servizio [VIDEO]?? #sanità #alessandria… -