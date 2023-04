Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fratotolo2 : Ragazzina violentata da un branco di minorenne durante la Festa dell’Unità di Bologna: attendiamo una manifestazion… - fisco24_info : Sindacati, alla Emirates licenziamenti senza confronto: Filt, Fit, Uiltrasporti e Ugl Ta: 'Comportamento inaccettab… - margheritasenn2 : RT @ilmanifesto: La ministra Calderone sostituisce il tavolo coi sindacati con un «Osservatorio» sui costi previdenziali. Dopo gli incontri… - bibillaqueen : RT @ilconterosso1: Scusate @cgilnazionale,fatemi capire. Vostri tesserati vanno ad Odessa e si fanno fotografare davanti alla Casa dei Sin… - gtv11_r : @FratellidItalia La PATRIOTA MELONI : la politica fiscale procede con il pilota automatico: l’abbiamo lasciata alla… -

... privata delle sole parti censurate, prima che itentino la via del Consiglio di Stato. ... Il disegno di legge verrebbe giudicato interamente non conformeCostituzione per motivi diversi. ...... secondo quanto riferiscono i. "Un comportamento inaccettabile e profondamente lesivo ... sconcertati e contrariati rispettolinea di comportamento di Emirates Italia che ha deciso di ...Savona . Incontro interlocutorio ieri pomeriggio nella sede di At a tra le organizzazioni sindacali e l'Ati (formata da Egea Ambiente, Ideal Service e Docks Lanterna ) che acquisterà il 49%di Seas (il ...

Licenziamenti alla Nowovens di Mozzate, accordo raggiunto tra ... Espansione TV

MOSCIANO SANT’ANGELO – Avviata oggi la trattativa per il rinnovo del contratto integrativo aziendale in Amadori a Mosciano Sant’Angelo. Le segreterie provinciali di Flai Cgil, ...La Compagnia Emirates Italia ha deciso di consegnare lettere di licenziamento individuali ad alcuni lavoratori del reparto amministrativo, secondo quanto riferiscono i sindacati. (ANSA) ...