Silvio Berlusconi ricoverato, Pier Silvio: "Un esempio per come si sta impegnando" (Di venerdì 14 aprile 2023) "Voglio dire questa cosa dal cuore: sono ammirato dalla forza e dall'impegno con cui papà ancora una volta sta lavorando per recuperare. Non mi addentro in questioni mediche perché è in ambito intensivo, ma l'ho trovato di buon umore. È un esempio perché si sta impegnando". Così Pier Silvio Berlusconi, dopo il nono giorno di ricovero in ospedale per il leader di Forza Italia. Per i medici, nelle ultime 72 ore, c'è stato "un costante miglioramento" Leggi su tg24.sky (Di venerdì 14 aprile 2023) "Voglio dire questa cosa dal cuore: sono ammirato dalla forza e dall'impegno con cui papà ancora una volta sta lavorando per recuperare. Non mi addentro in questioni mediche perché è in ambito intensivo, ma l'ho trovato di buon umore. È unperché si sta". Così, dopo il nono giorno di ricovero in ospedale per il leader di Forza Italia. Per i medici, nelle ultime 72 ore, c'è stato "un costante miglioramento"

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteorenzi : Io non ho mai votato Silvio Berlusconi. E Forza Italia non ha mai votato la fiducia al mio Governo. A maggior ragio… - trash_italiano : MilanoToday pubblica per sbaglio una bozza con il titolo “È morto Silvio Berlusconi”. Poi le scuse. - fanpage : Ultim'ora Migliorano le condizioni di salute di Silvio Berlusconi - News24_it : Silvio Berlusconi ricoverato, Pier Silvio: 'Un esempio per come si sta impegnando' - Sky Tg24 - UfficialeY : Si è vero ?? Silvio Berlusconi e Un Buon Esempio in Tantissimi Cose ???? e una Ottima Notizia c'è sta Meglio ?? Possi… -