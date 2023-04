Sie incontra le associazioni. Ematologi e pazienti uniti: Cure efficaci oggi, ma molto costose (Di venerdì 14 aprile 2023) . Corradini: Riforma ‘territoriale’ a rischio. Molte malattie Ematologiche, oggi, sono finalmente curabili. La ricerca scientifica allunga la sopravvivenza, infatti, ma serve una maggiore integrazione tra ospedale e territorio e, soprattutto, occorre trovare il modo di rendere più sostenibili le nuove Cure, molto efficaci ma anche molto costose. È il ritornello che anima oggi a Bologna il secondo evento nazionale “Sie incontra i pazienti”, con protagoniste la stessa Società Italiana di Ematologia e le associazioni dei pazienti Ail, Adisco, Admo, Favo, Fedemo, United Onlus. Spiega durante i lavori e a margine Paolo Corradini, presidente della Sie: “Nella nostra realtà, ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 14 aprile 2023) . Corradini: Riforma ‘territoriale’ a rischio. Molte malattieche,, sono finalmente curabili. La ricerca scientifica allunga la sopravvivenza, infatti, ma serve una maggiore integrazione tra ospedale e territorio e, soprattutto, occorre trovare il modo di rendere più sostenibili le nuovema anche. È il ritornello che animaa Bologna il secondo evento nazionale “Sie”, con protagoniste la stessa Società Italiana dia e ledeiAil, Adisco, Admo, Favo, Fedemo, United Onlus. Spiega durante i lavori e a margine Paolo Corradini, presidente della Sie: “Nella nostra realtà, ...

