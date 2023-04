Sidigas | chiuse le indagini e chiesto il processo per Gianandrea De Cesare

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 14 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Autoriciclaggio, omesso versamento dell’iva e false comunicazioni sociali compiute su Avellino. Sono queste le accuse contestate aDee per Bruno Del Vecchio, difesi difesi dagli avvocati Claudio Mauriello e Massimiliano Moscariello.leilper l’ex patron di calcio e basket ad Avellino. Il prossimo 29 maggio entrambi dovranno comparire davanti al GIP del tribunale di Avellino, Fabrizio Ciccone per l’udienza preliminare che dovrà stabilire se proscioglierli o rinviarli a giudizio. Nella giornata di giovedì è arrivato il diniego al dissequestro dissequestro delle quote dellaSPA. I legali puntavano a riottenere la guida del gruppo societario per risanarlo dai debiti, ...