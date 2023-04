Sicurezza, sottosegretario Castiello: “Plauso per l’intervento sul campo rom di Caivano” (Di venerdì 14 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Il rinvio a giudizio degli otto appartenenti al campo Rom di Caivano (Napoli) protagonisti di una serie di reati e delitti ambientali di enorme allarme sociale, è il giusto seguito alle brillanti iniziative dell’autorità giudiziaria e dei carabinieri di Caivano. Ai magistrati del tribunale di Napoli Nord e alla compagnia dei carabinieri di Caivano, va il mio Plauso per aver, con grande professionalità, iniziato un’attività di indagine delicata, culminata con il rinvio a giudizio di soggetti macchiatisi di una pluralità di reati gravissimi”. Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega ai Rapporti con il Parlamento Giuseppina Castiello che più volte, nei mesi scorsi, aveva richiamato l’attenzione sul ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 14 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Il rinvio a giudizio degli otto appartenenti alRom di(Napoli) protagonisti di una serie di reati e delitti ambientali di enorme allarme sociale, è il giusto seguito alle brillanti iniziative dell’autorità giudiziaria e dei carabinieri di. Ai magistrati del tribunale di Napoli Nord e alla compagnia dei carabinieri di, va il mioper aver, con grande professionalità, iniziato un’attività di indagine delicata, culminata con il rinvio a giudizio di soggetti macchiatisi di una pluralità di reati gravissimi”. Lo ha detto ilalla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega ai Rapporti con il Parlamento Giuseppinache più volte, nei mesi scorsi, aveva richiamato l’attenzione sul ...

