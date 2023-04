Si tuffa nel mare delle Maldive: Carmen viene morsa da uno squalo gigante (Di venerdì 14 aprile 2023) Terrore tra le acque dell’Oceano Indiano dove uno squalo di oltre 100 chili ha morso una ragazza provocandole una ferita di 15 cm tra la spalla e la schiena. La vittima, Carmen Canovas Cervello, infermiera di 30 anni, si era tuffata al largo delle Maldive con l’amico Ibrahim Shafeeg, 37 anni, un fotografo subacqueo. È L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 14 aprile 2023) Terrore tra le acque dell’Oceano Indiano dove unodi oltre 100 chili ha morso una ragazza provocandole una ferita di 15 cm tra la spalla e la schiena. La vittima,Canovas Cervello, infermiera di 30 anni, si erata al largocon l’amico Ibrahim Shafeeg, 37 anni, un fotografo subacqueo. È L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

