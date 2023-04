“Si tenta di emarginare la lingua italiana” | l’allarme della Crusca

(Di venerdì 14 aprile 2023) “Vanno combattuti senza tentennamenti i casi, non rari, di emarginazione totale, specialmente quando essa viene rimossa dall’alto, ad opera di italiani, e in Italia, non all’estero o ad opera di stranieri (gli italiani sono molto bravi nel farsi male da soli). Purtroppo gli esempi più evidenti di emarginazione totale e autoritaria dell’italiano si sono verificati e si verificano in un settore di primaria importanza e di grande peso qual è l’ambito universitario”. E’ il monito che arriva dal linguista Claudio Marazzini, presidente dell’Accademia, con un intervento dal titolo ‘Nuove leggi sull’italiano. Ma sono davvero ‘politica linguistica’?’, pubblicato sul sito internetsecolare istituzione fiorentina, intervenendo sulla proposta di legge ...

