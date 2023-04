Si sposano a Venezia | poi moglie e marito si siedono sulla fondamenta e mangiano un panino | la storia incredibile

Leggi su newscronaca.myblog

(Di venerdì 14 aprile 2023) Sposi a, con banchetto sui gradoni. Impossibile che non facesse discutere, che non causasse reazioni di tutti i tipi. Ma che su Facebook partisse la gara per dare un titolo alla fotografia comparsa ieri nei social, era un po’ più imprevedibile. Lo scatto riprende due giovani sposi che, dopo essere convolati a nozze, hanno deciso di banchettare sui gradini di unacon un, sotto gli occhi di un vigile del fuoco che passava di lì con il motoscafo. La gara al titolo La foto scattata da un passante è diventata virale e ha fatto scattare una gara al titolo giusto. E non è mancato chi si è lamentato della maleducazione e del degrado in città, tra tuffi sul canale, turisti che passeggiano in costume da bagno e ora persino “banchetti nuziali improvvisati” sugli scalini.