Si dice che Alessandro Michele... (Di venerdì 14 aprile 2023) Secondo gli ultimi rumors che circolano tra le alte sfere del management fashion, lo stilista Alessandro Michele potrebbe aver già trovato un nuovo lavoro. Fonti ben informate raccontano che Michele, dal 2015 al 2023 direttore creativo di Gucci, dopo essere stato (molto) profumatamente liquidato dalla maison fiorentina sarebbe stato contattato dal fondo del Qatar Mayhoola in merito al rilancio del brand Walter Albini. Il fondo è già proprietario di diversi brand storici di moda, a partire da Valentino Fashion Group, acquisito nel 2021 per la cifra di 850 milioni di dollari, passando per Balmain e Pal Zileri, entrambi entrati a far parte di Mayhoola al 100% nel 2016 (il marchio leader di Forall Confezioni era infatti stato acquisito già al 65% nel 2014). Chi è Walter Albini, il padre del prêt-à-porter «Per me ogni vestito ha una storia: ... Leggi su panorama (Di venerdì 14 aprile 2023) Secondo gli ultimi rumors che circolano tra le alte sfere del management fashion, lo stilistapotrebbe aver già trovato un nuovo lavoro. Fonti ben informate raccontano che, dal 2015 al 2023 direttore creativo di Gucci, dopo essere stato (molto) profumatamente liquidato dalla maison fiorentina sarebbe stato contattato dal fondo del Qatar Mayhoola in merito al rilancio del brand Walter Albini. Il fondo è già proprietario di diversi brand storici di moda, a partire da Valentino Fashion Group, acquisito nel 2021 per la cifra di 850 milioni di dollari, passando per Balmain e Pal Zileri, entrambi entrati a far parte di Mayhoola al 100% nel 2016 (il marchio leader di Forall Confezioni era infatti stato acquisito già al 65% nel 2014). Chi è Walter Albini, il padre del prêt-à-porter «Per me ogni vestito ha una storia: ...

