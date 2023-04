Sì alla riforma delle pensioni, esplode la protesta in Francia: migliaia in strada (Di venerdì 14 aprile 2023) Via libera del Consiglio costituzionale francese al nodo centrale, nonché il più contestato, della riforma delle pensioni voluta dal presidente Emmanuel Macron, cioè quello dell'innalzamento dell'età pensionabile da 62 a 64 anni. Dopo che da tre mesi massicce proteste infiammano la Francia, i 9 'saggi' - così vengono definiti i membri della Corte costituzionale - hanno deciso di respingere 6 disposizioni presenti nel testo, ma di dare luce verde all'impalcatura essenziale della riforma. Macron potrebbe dunque ora promulgare il testo. migliaia le persone scese subito in strada in diverse città, da Parigi a Nizza, da Lione a Caen a Rennes. Nella capitale i manifestanti si sono raccolti davanti all'Hotel de Ville e da lì è partito un corteo spontaneo. I sindacati hanno ... Leggi su iltempo (Di venerdì 14 aprile 2023) Via libera del Consiglio costituzionale francese al nodo centrale, nonché il più contestato, dellavoluta dal presidente Emmanuel Macron, cioè quello dell'innalzamento dell'età pensionabile da 62 a 64 anni. Dopo che da tre mesi massicce proteste infiammano la, i 9 'saggi' - così vengono definiti i membri della Corte costituzionale - hanno deciso di respingere 6 disposizioni presenti nel testo, ma di dare luce verde all'impalcatura essenziale della. Macron potrebbe dunque ora promulgare il testo.le persone scese subito inin diverse città, da Parigi a Nizza, da Lione a Caen a Rennes. Nella capitale i manifestanti si sono raccolti davanti all'Hotel de Ville e da lì è partito un corteo spontaneo. I sindacati hanno ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Francia, via libera dei saggi alla riforma delle pensioni. Sì all'aumento dell'età a 64 anni. Respinta la richiesta… - petergomezblog : Francia, la Corte costituzionale dà via libera alla riforma delle pensioni: proteste a Parigi. Sindacati: “Di nuovo… - sandrogozi : Il Consiglio Costituzionale francese ha giudicato conforme alla costituzione la riforma delle pensioni voluta da… - ImolaOggi : Francia, ok del Consiglio Costituzionale alla riforma delle pensioni: violenti scontri a Parigi - alessandro_972 : @StefanoSplendo2 Anzi che non stava leggendo Tex, mi ha deluso, un semplice gioco di carte...Dal sindaco di Roma mi… -