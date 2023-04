She-Hulk, Tatiana Maslany parla del futuro di Jennifer Walters nel MCU: "Il Multiverso è super divertente" (Di venerdì 14 aprile 2023) Tatiana Maslany, l'interprete di She-Hulk a.k.a. Jennifer Walters nel MCU, è davvero entusiasta dell'idea del Multiverso... Ma cosa potrebbe voler dire questo per il futuro del suo personaggio? È già passato un po' dalla fine di She-Hulk: Attorney at Law, ed è lecito chiedersi quando, dove e come rivedremo la Jennifer Walters di Tatiana Maslany. E lecito è chiederlo anche alla diretta interessata, che spera vengano sfruttate le potenzialità del personaggio e del Multiverso. L'attrice vincitrice di un Emmy nel 2016 per la sua performance in Orphan Black è stata fantastica anche nei panni della super avvocatessa del MCU, ma anche a diversi mesi di ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 14 aprile 2023), l'interprete di She-a.k.a.nel MCU, è davvero entusiasta dell'idea del... Ma cosa potrebbe voler dire questo per ildel suo personaggio? È già passato un po' dalla fine di She-: Attorney at Law, ed è lecito chiedersi quando, dove e come rivedremo ladi. E lecito è chiederlo anche alla diretta interessata, che spera vengano sfruttate le potenzialità del personaggio e del. L'attrice vincitrice di un Emmy nel 2016 per la sua performance in Orphan Black è stata fantastica anche nei panni dellaavvocatessa del MCU, ma anche a diversi mesi di ...

