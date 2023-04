Shake | intervista a Jason Prempeh | Giulia Fazzini e Damiano Gavino

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VanityFairIt : Il fatto che molti registi vedano in lui i tratti tipici di un mascalzone è un mistero che sfugge anche allo stesso… - MarioManca : Ho intervistato @DamianoGavino e abbiamo parlato di tutto: di #Shake, di #NuovoOlimpo e, naturalmente, di… - _sarcasticraven : @chevitadelc4zz0 L'unica grande verità sul cast di shake è che il protagonista lo hanno preso dalla strada dopo que… - emanueleghebaur : RT @MarioManca: Ho intervistato @DamianoGavino e abbiamo parlato di tutto: di #Shake, di #NuovoOlimpo e, naturalmente, di #UnProfessore 2:… - 304serenmimity : RT @VanityFairIt: Il fatto che molti registi vedano in lui i tratti tipici di un mascalzone è un mistero che sfugge anche allo stesso @Dami… -

... di queste enormi infrastrtture sta diminuendo - ha detto, in una lungaa Vulture, ... "Escapism" - che Raye ha inciso insieme alla 25enne femcee statunitense 070, vero nome Danielle ...Leo, il personaggio che interpreta in, è un ragazzo chiuso e ribelle. "Appena ho finito di leggere la sceneggiatura ho capito che era un personaggio fraintendibile, sia nel modo di rispondere ...Frequentano una scuola di Roma, sono divisi in due clan, due gruppi di amici di provenienza sociale e interessi molto diversi. Sono i protagonisti della serie teen, che si muove nei territori di successi recenti come Skam, ispirandosi senza arrivare a quelle vette di tragedia all' Otello di Shakespeare. Alcuni di loro sono interessati al parkour e alla ...

Shake, Otello a Roma in chiave teen-drama: intervista con i ... ComingSoon.it

È ora disponibile il trailer di Shake, la nuova serie young adult in esclusiva su RaiPlay a partire dal 14 aprile ...Segnatevi il suo nome. Dopo il successo di Un professore, il giovane attore si divide tra la nuova miniserie di RaiPlay e l'attesa per Nuovo Olimpo, il nuovo film del regista turco: «Io bello Non cre ...