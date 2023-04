Sfratti | la storia di Debora | sfrattata a San Basilio

(Di venerdì 14 aprile 2023) La mattina del 9 marzo del 2022 "mi hanno suonato alla porta, alle 6:30 del mattino. Tantissime forze dell'ordine. Per sfrattarmi. Io ero in casa con mio figlio di 2 anni che dormiva, ho aperto e mi ...

La trama In una Roma sempre più vittima di affitti folli, senza controllo, di continuie di una logica edilizia impazzita, una Roma lasciata allo sbando da politiche accentratrici, la...Ci sono molti, aumenti degli interessi e quindi dei mutui, poi c'è l'esplosione del mercato ... Fine della. Ogni altra supposizione, illazione è priva di fondamento. Poi vi è un'altra ...

Sfratti, la storia di Walter, sfrattato a San Basilio - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Debora Materazzi e' stata sfrattata piu' di un anno fa da un alloggio che aveva occupato a San Basilio, quartiere a nord-est di Roma. "Ho un bambino piccolo, dove vado Mi hanno dato come alternativa ...