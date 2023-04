(Di venerdì 14 aprile 2023) A "Otto e Mezzo" il leader diCarloresta senza parole e in studio cala il gelo. La giornalista Lilli Gruber, giovedì 13 aprile, ospita nello studio di LA7 l'ex ministro dopo l'ufficializzdel divorzio da Matteo Renzi: il Terzo polo non s'ha da fare. Beppein collegamento non usa mezzi termini per definire quello che gli italiani sono stati costretti a vedere nelle ultime ore: "State facendo uno spettacolo" è la stoccata dell'editorialista del Corriere della Sera che si riferisce proprio alle continue lite con il leader di Italia Viva. Gli fa eco il collega Alessandro De Angelis evidenziando che la lite iin corso "è priva di qualunque contenuto politico".è nervoso e di fronte alle affermazioni dei giornalisti ribatte ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gianeuge12 : RT @tempoweb: Severgnini stronca Calenda: 'Grottesco'. Mister Azione tentenna #ottoemezzo #13aprile - tempoweb : Severgnini stronca Calenda: 'Grottesco'. Mister Azione tentenna #ottoemezzo #13aprile -

"Chi sono gli scemi di guerra"Travaglio. E Gruber sbotta Su Twitter, la ricercatrice dell'Istituto Affari Internazionali di Roma ha definito 'fake news' la dichiarazione di Marco ..."Chi sono gli scemi di guerra"Travaglio. E Gruber sbottaMarco Travaglio ha colto l'assist per tirare una bordata a: 'Si lamenta per il titolo del libro, ma per un anno chi ha messo in dubbio la santità di Biden e Stoltenberg, sono stati ...

Otto e mezzo, Severgnini stronca Calenda: "Grottesco". Mister Azione tentenna Il Tempo

Beppe Severgnini in collegamento non usa mezzi termini per definire quello che gli italiani sono stati costretti a vedere nelle ultime ore: "State facendo uno spettacolo grottesco" è la stoccata ...