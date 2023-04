Settore giovanile | la Primavera sfida la Lazio | l’Under 17 gioca a Palermo

(Di venerdì 14 aprile 2023) Sabato 15 aprile alle 15.00 larossoverde sfiderà al Moreno Gubbiotti di Narni la17 di Marco Schenardi sarà impegnata a, domenica 16 aprile alle 14.00. Doppiacon il Sassuolo per le Under 15 e Under 16, all’Unicusano Training Center di via Sabotino, domenica 16 aprile. I ragazzi di Daniel Schiavi scenderanno in campo alle 11.00 mentre quelli di Maurizio Caccavale alle 15.00. Fonte articolo e foto: ternanacalcio.com seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... acmilanyouth : Aria di #MilanPrimavera nel nuovo e ricco weekend che attende i giovani rossoneri ??? ?? - InterClubIndia : RT @InterHubOff: ?? Settore giovanile: Samaden va all'Atalanta. L’Inter sceglie tra Catellani (ora alla Spal, idee più innovative) e Taranti… - AntonioParr8 : Intervista esclusiva con Brian Oddei, uno dei migliori talenti usciti in questi anni dal settore giovanile del Sass… - trentinovolley : ????| SETTORE GIOVANILE ? Il programma del we: sabato sera big match in Veneto per l’UniTrento Volley in Serie B. Dom… - EmpoliFC : La Primavera in trasferta con la Sampdoria, l’Under 18 in casa del Napoli e l’Under 17 dello Spezia. Under 16 e Und… -

Quanto vale ildel Cesena Fc All'epoca del passaggio di consegne alla Jrl, i soci locali, guidati da Corrado Augusto Patrignani per il Cesena Fc e Michele Manuzzi per la Holding Cfc, non seppero ...Attraverso una nota sui propri canali ufficiali, l' Atalanta ha voluto ricordare Piermario Morosini in occasione dell'11° anniversario della sua morte. Prodotto deldegli orobici, morì in campo durante la gara tra Pescara e Livorno il 14 aprile 2012. ' Ricorre oggi l'undicesimo anniversario della scomparsa di Piermario Morosini tragicamente ...L'Atalanta ricorda sui propri canali ufficiali Piermario Morosini, ex giocatore delmorto in campo a Pescara con la maglia del Livorno il 14 aprile 2012 per cardiomiopatia aritmogena. Gli è stata dedicata la Curva Sud dello stadio di Bergamo, che sarà oggetto della ...

Settore giovanile, Samaden va all'Atalanta. L'Inter ha scelto il sostituto: Tarantino La Gazzetta dello Sport

Prossimo avversario con Treviglio, Lombardi non dimentica il suo passato a Pistoia: «Spero entrambe tornino a calcare certi palcoscenici» ...(ANSA) - BERGAMO, 14 APR - L'Atalanta ricorda sui propri canali ufficiali Piermario Morosini, ex giocatore del settore giovanile morto in campo a Pescara con la maglia del Livorno il 14 ...