Settore giovanile | il programma del fine settimana

(Di venerdì 14 aprile 2023) PRIMAVERA – 11° Giornata di ritornoGENOA – CREMONESEDomenica 16 aprile – ore 15:00Centro sportivo “GAMBINO” Arenzano (GE) UNDER 17 – 12° Giornata di ritornoCREMONESE – BRESCIADomenica 16 aprile – ore 15:00Centro sportivo “ARVEDI” Cremona UNDER 16 – 9° Giornata di ritornoCREMONESE – JUVENTUSDomenica 16 aprile – ore 15:00Campo sportivo “SOLDI” Cremona UNDER 15 – 9° Giornata di ritornoCREMONESE – JUVENTUSDomenica 16 aprile – ore 11:00Centro sportivo “ARVEDI” Cremona UNDER 12 – 8° Giornata di ritornoCREMONESE – ESPERIASabato 15 aprile – ore 14:30Centro sportivo “ARVEDI” Cremona UNDER 11 – 8° Giornata di ritornoCREMONESE – SPINESESabato 15 aprile – ore 16:15Centro sportivo “ARVEDI” Cremona UNDER 10 – 8° Giornata di ritornoSPORTED MARIS – CREMONESESabato 15 aprile – ore 14:15Centro sportivo “MARISTELLA” Cremona UNDER 9 – 8° Giornata di ritornoTORRAZZO – CREMONESESabato 15 aprile – ore ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... acmilanyouth : Aria di #MilanPrimavera nel nuovo e ricco weekend che attende i giovani rossoneri ??? ?? - InterClubIndia : RT @InterHubOff: ?? Settore giovanile: Samaden va all'Atalanta. L’Inter sceglie tra Catellani (ora alla Spal, idee più innovative) e Taranti… - AntonioParr8 : Intervista esclusiva con Brian Oddei, uno dei migliori talenti usciti in questi anni dal settore giovanile del Sass… - trentinovolley : ????| SETTORE GIOVANILE ? Il programma del we: sabato sera big match in Veneto per l’UniTrento Volley in Serie B. Dom… - EmpoliFC : La Primavera in trasferta con la Sampdoria, l’Under 18 in casa del Napoli e l’Under 17 dello Spezia. Under 16 e Und… -

Quanto vale ildel Cesena Fc All'epoca del passaggio di consegne alla Jrl, i soci locali, guidati da Corrado Augusto Patrignani per il Cesena Fc e Michele Manuzzi per la Holding Cfc, non seppero ...Attraverso una nota sui propri canali ufficiali, l' Atalanta ha voluto ricordare Piermario Morosini in occasione dell'11° anniversario della sua morte. Prodotto deldegli orobici, morì in campo durante la gara tra Pescara e Livorno il 14 aprile 2012. ' Ricorre oggi l'undicesimo anniversario della scomparsa di Piermario Morosini tragicamente ...L'Atalanta ricorda sui propri canali ufficiali Piermario Morosini, ex giocatore delmorto in campo a Pescara con la maglia del Livorno il 14 aprile 2012 per cardiomiopatia aritmogena. Gli è stata dedicata la Curva Sud dello stadio di Bergamo, che sarà oggetto della ...

Settore giovanile, Samaden va all'Atalanta. L'Inter ha scelto il sostituto: Tarantino La Gazzetta dello Sport

Prossimo avversario con Treviglio, Lombardi non dimentica il suo passato a Pistoia: «Spero entrambe tornino a calcare certi palcoscenici» ...(ANSA) - BERGAMO, 14 APR - L'Atalanta ricorda sui propri canali ufficiali Piermario Morosini, ex giocatore del settore giovanile morto in campo a Pescara con la maglia del Livorno il 14 ...