Sesso a scuola con lo studente minorenne: prof di ginnastica 26enne arrestata (Di venerdì 14 aprile 2023) Una professoressa di ginnastica, allenatrice di lancio del giavellotto della Pennsylvania, è stata arrestata con l'accusa di violenza sessuale ai danni di un suo allievo di 17 anni. Nel maggio del 2021 Hannah Marth, che aveva 26 anni, avrebbe attirato il giovane in camera sua con un messaggio inviato alle 2 del mattino e i due avrebbero fatto Sesso. Dopo l'arresto, la donna avrebbe dichiarato che non è stata un'avventura di una notte, ma una relazione durata mesi con un coinvolgimento sentimentale. "Lo amo", ha detto l'allenatrice secondo il NY Post. I due si sono conosciuti alla Northampton Area High School, dove il ragazzo studiava e lei aveva il ruolo di allenatrice del lancio del giavellotto. Il ragazzo, interrogato dalla polizia, ha confermato l'esistenza di una relazione con l'allenatrice. Un dettaglio che però ...

