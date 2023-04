Serracchiani Pd | ' Il governo vuole smantellare la sanità pubblica | daremo battaglia'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... serracchiani : Dal suo insediamento, il Governo Meloni ha pensato a tutto fuorché al #PNRR. Dal decreto rave al Ponte sullo Strett… - Matteo67 : Quale accoglienza? Quale integrazione? L’Italia ha già 5,5 milioni #poveriassoluti fra cui molti moltissimi immigra… - Matteo67 : @serracchiani @agorarai @RaiTre Quale accoglienza? Quale integrazione? L’Italia ha già 5,5 milioni #poveriassoluti… - BarbaraPartisa1 : RT @Laumare9: @AndreaOrlandosp @ellyesse @serracchiani @SERGIOMATTAREL4 #opzionedonna #riformapensioni Grazie. RIBALTATE questo governo al… - maurizio_braghi : @serracchiani @agorarai @RaiTre Ma che fenomeno, 11 anni al governo e adesso ha tutte le soluzioni, fa ridere -

La responsabile Giustizia del Pd, Debora, annuncia battaglia. "Prosegue l'attacco alla sanità pubblica da parte del. Non solo continua a tagliare i fondi come già fatto con la ...Sono le parole di Debora, deputata PD e responsabile Giustizia dei dem, intervenuta ad Agorà su Rai 3, in merito alla richiesta deldi dichiarare lo stato di emergenza sul ...All'epoca del primo scontro, qualche settimana fa, l'ex capogruppo Deboraaveva ...prevalente è quella di fastidio nei confronti della politica e soprattutto della maggioranza di, ...

Sanità: Serracchiani, 'no a disegno governo, continua ad attaccarla' Il Dubbio

Così Debora Serracchiani, responsabile Giustizia del Pd ... il Servizio sanitario pubblico contro il disegno di smantellamento che hanno in mente il governo e la sua maggioranza”.Serracchiani: solita propaganda del governo per coprire incapacità next post: Ungheria, ministro Esteri arriva a Mosca per colloqui su energia ...