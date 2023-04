Serie B | trentatreesima giornata | programma e diretta tv

(Di venerdì 14 aprile 2023) Dopo aver assistito alladeputata alla Pasquetta che ha regalato diverse emozioni, laB è pronta a mandare in campo unadi campionato fondamentale per diverse formazioni cadette. Corsa promozione, voglia di playoff, fuga dai playout e incubo retrocessione sono tematiche apertissime di un torneo che ancora non ha legiferato nessuna sentenza ufficiale. Ecco tutto quello che c’è da sapere da questa nuova tornata con ilcompleto, gli orari, la classifica attuale e dove sarà possibile assistere in televisione alle partite.B,: tutto quello che c’è da sapere sulla tornata (Credit foto – pagina Facebook SPAL)Apre launa sfida tra due gialloblù ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sowmyasofia : RT @periodicodaily: Trentatreesima giornata Serie B 2022/2023: le designazioni arbitrali - periodicodaily : Trentatreesima giornata Serie B 2022/2023: le designazioni arbitrali -

I capitolini sono in cerca del settimo risultato utile consecutivo in campionato Modena - Parma 2 (ore 20.30) Gara valida per lagiornata diB. I Canarini vengono dal successo ...La programmazione dellagiornata dellaBKT in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW VENERDÌ 14 APRILE ore 20.30: Modena - Parma , Sky Sport 252, telecronaca Antonio Nucera ...... il Frosinone fa visita al Cagliari mentre il Genoa ospita il Perugia MODENA - Archiviato il turno di Pasquetta, il campionato diB 2022 - 2023 scende in campo per la...

Serie B, il calendario e le partite della 33^ giornata Sky Sport

Davide Ghersini della sezione AIA di Genova dirigerà Benevento-Reggina, gara valida per la trentatreesima giornata del campionato di serie B, in programma sabato 15 aprile, ore 14.I ricavi ottenuti da pubblicità personalizzata ci aiutano a supportare il lavoro della nostra redazione che si impegna a fornirti ogni giorno informazione di qualità. Rcs Mediagroup si impegna quotidi ...