Serie A, quali partite si vedono su Sky (14-17 aprile). Calendario, programma, palinsesto tv e streaming (Di venerdì 14 aprile 2023) La Serie A, da oggi venerdì 14 aprile, è pronta a tornare in campo con il 30esimo turno. Tante le partite interessanti in programma e tanta la voglia di rivedere all’interno del rettangolo di gioco le squadre della massima Serie. Tra i diversi incontri previsti, ci si può concentrare sulle tre partite che verranno trasmesse su Sky in questo lunga e spezzettata giornata che terminerà solamente con il monday night tra Fiorentina e Atalanta al Franchi. Proprio questa sera e a partire dalle 20.45, andrà in scena la sfida tra lo Spezia di Leonardo Semplici e la Lazio di Maurizio Sarri. I biancocelesti voleranno in Liguria da seconda forza del campionato. La squadra del mister toscano sta portando avanti una stagione straordinaria e vorrà certamente riconfermarsi su un campo ostico. La Lazio ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 aprile 2023) LaA, da oggi venerdì 14, è pronta a tornare in campo con il 30esimo turno. Tante leinteressanti ine tanta la voglia di rivedere all’interno del rettangolo di gioco le squadre della massima. Tra i diversi incontri previsti, ci si può concentrare sulle treche verranno trasmesse su Sky in questo lunga e spezzettata giornata che terminerà solamente con il monday night tra Fiorentina e Atalanta al Franchi. Proprio questa sera e a partire dalle 20.45, andrà in scena la sfida tra lo Spezia di Leonardo Semplici e la Lazio di Maurizio Sarri. I biancocelesti voleranno in Liguria da seconda forza del campionato. La squadra del mister toscano sta portando avanti una stagione straordinaria e vorrà certamente riconfermarsi su un campo ostico. La Lazio ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... parallelecinico : Quest'anno in Serie A si sono giocate finora 192 partite, 184 delle quali (il 96%) hanno registrato meno spettatori… - BananitaMayu : RT @lorenzofares: Marco #Cecchinato ???? è ad oggi l'unico italiano sicuro di un posto nel main draw al torneo #atp250 di Banja Luka Novak… - BananitaMayu : RT @lorenzofares: Le 8 teste di serie, ad oggi, del torneo #atp250 di Munich ???? 1 Rune ???? 2 Fritz ???? 3 Zverev ???? 4 #Berrettini ???? 5 Van de… - PerugiaViVa : RT @DiMarzio: #SerieB | Quali sono le squadre che scenderebbero in #LegaPro? La situazione a oggi ?? - DiMarzio : #SerieB | Quali sono le squadre che scenderebbero in #LegaPro? La situazione a oggi ?? -